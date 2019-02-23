醫病》癌友不堪癌因性疲憊 中醫「丹田溫灸」改善

2019-02-23 16:18

〔記者吳俊鋒／台南報導〕癌症一直高居台灣10大死因之首，根據調查，92%的病人有癌因性疲憊問題，嚴重影響身心狀態，奇美醫學中心中醫部以「丹田溫灸療法」，明顯改善，造福癌友，也減輕家屬的照顧負擔。

奇美中醫部主治醫師任東輝表示，丹田溫灸療法使用改良的黃土艾炭，溫灸中脘、神闕、天樞、關元等穴位，藉熱力溫通經絡，調和氣血，祛寒除濕，功效著重在補虛與養身，可改善病人體力，提升日常生活能力。

任東輝說，癌症自1982年起，都高居台灣10大死因首位，病人接受手術、化療、放療，或者標靶治療、免疫治療…等，影響身心狀態，其中「癌因性疲憊症」是最常面臨的症狀之一，對生活品質造成很大的衝擊。

任東輝提到，有癌因性疲憊問題者，1/4更是需要藥物協助治療的中、重度症，對病人身心造成很大的影響，不能輕忽。

65歲的王姓婦人，被檢查出大腸癌初期，經手術與放療、化療之後，感覺體力明顯下降，容易疲累，胃口變差，睡不安穩，嚴重影響正常生活。

奇美中醫部定期搭配丹田溫灸療法，6週後體力明顯進步，疲累感減輕許多，胃口也變好，睡得比較安穩，生活可以自理。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/