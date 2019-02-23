豐原首次動漫展！太平洋百貨啟動你的動漫魂

2019-02-23 16:57

〔記者歐素美／台中報導〕豐原地區首次動漫展在太平洋百貨公司！這項「動漫列車」二次元盛會，匯集眾多經典動漫主題，並集結日本獨家空運來台特色周邊商品，將從今天起持續至3月31日，另舉辦獎金豐厚的cosplay大賽及人氣coser見面會，吸引不少動漫迷前往；台中科技大學朔月動漫社長鄭雅涵，今天也cosplay聖女貞德制服版，她表示，coser要自己化妝、製作道具等，「十八般武藝」樣樣會。

「動漫列車」二次元盛會，今天在台中人氣動漫舞團「UCCU」演出下熱鬧開幕，台中科技大學朔月動漫社也領軍參與，社員們紛紛穿著華麗且精緻的服裝，令人目不暇給；另有cosplay專業道具師愛美客偷米及遠道而來的日本小部本舖先生也前來共襄盛舉。

豐原太平洋百貨行銷部副理林幽蘭表示，身為土生土長的豐原人，希望能為豐原地區注入一股新活力，帶來嶄新的風貌，為了豐原首次動漫展，籌備良久。

豐原太平洋百貨「動漫列車」，除了發售日本金證動漫商品外，並展出「調教咖啡廳」、「果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。續」、「進擊的巨人」、「Re:從零開始的異世界生活」等主題。

其中，「果然我的青春戀愛喜劇搞錯了。續」在日本寶島社大賞中，不僅連續幾年榜上有名，男女主角更是蟬連數年最受喜愛角色冠軍；「進擊的巨人」故事建立在人類與巨人的衝突上，除了超科幻劇情外，也反映出人性的特點，值得一看；「Re:從零開始的異世界生活」自從動畫化之後人氣遽升，是bilibili首個播放量突破1億次的作品。

不少到場的動漫迷，笑稱最愛日前電影剛下檔的「夏目友人帳」動漫週邊；今年18歲的鄭雅涵，因為看了「犬夜叉」，3年前跌入動漫的世界，目前擔任台中科技大學朔月動漫社社長，也是coser，她說，當一名coser要自己畫妝、製作道具，甚至服裝，十八般武藝樣樣會，真的不容易。

「動漫列車」二次元盛會，活動週週精采，2/24（日）、2/28（四）、3/01（五）下午3點，分別有喵兒、十字風、尊尊三位追蹤人氣破萬coser見面會；3/9（六）下午3點，則由資深十年人氣coser鼬鼬現場分享製作cosplay服裝的故事歷程；3/10（日）下午2點則舉辦萬眾矚目的「cosplay大賽」，請到鼬鼬及「2018年兩岸三地coser冠軍」楊哲擔任評審，獎金共1萬6千元。

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