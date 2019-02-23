教部肯定高中生終結放榜新聞 學校榜單僅個資法規範

2019-02-23 15:13

〔記者吳柏軒／台北報導〕高雄中學、高雄女中等學生發起「終結放榜新聞」活動，認為新聞再製升學主義、扼殺多元，不少教團及教授讚聲，家長團體則籲避免矯枉過正；教育部肯定學生訴求，但對於學校自製的大學榜單，除個資法外無其他規範。

雄女去年有考上台灣大學醫學系的學子受訪，並透露與雄中男友間的互相鼓舞情節，不料今年網路爆發雙方分手消息，遭媒體在情人節大肆炒作；加上過往已有部分學者認為，放榜新聞炒作升學主義，壓抑學生多元發展等，有雄中、雄女學生2天前發起「終結放榜新聞」活動。

人本教育基金會、全國私立學校產業工會等皆聲援學生，高雄女中、鼓山高中、中山女高等校校長也簽下承諾書，未來將不主動發採訪通知，不主動洩露學生成績及錄取結果等；學生訴求，要拒絕「成功」模板，停止製造神話。

教育部今也肯定學生訴求，認為學校應讓學生探索、開發自我興趣與潛能，學校辦學時不應侷限少數學生單一成績表現，避免刻板成功定義，應用心挖掘多元成就，安排媒體受訪前則應尊重學生意願與隱私。

國教行動聯盟理事長王立昇則說，認同學生「停止製造神話」的訴求，但終結放榜新聞則有點矯枉過正，因滿分學生實際上也是達到學習目標的成功，其經驗、過程一定有值得仿效的價值，相關報導應可達正向意義。

至於現行不少高中會將學生考試成績、大學科系錄取結果等，製作成榜單對外公布，教育部則表示，只要符合個人資料保護相關規定，對學校榜單無其他限制和要求。

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