台南仁德災防支援 摩托車、曳引機、料理等在地達人都參與

2019-02-23 14:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南仁德有河川流經，以往汛期時容易淹水，雖然目前才2月下旬，但區公所未雨綢繆，全力擴充防災能量，邀請在地的曳引機、摩托車、料理等達人參與支援協定，遇有緊急狀況時，可貢獻其專業技能，迅速救助，創意結盟，相當特別，深受矚目。

仁德代理區長黃素美表示，這次支援協定的生力軍，包含「摩托車維修達人」的義成機車行業者陳弘佳、「曳引機達人」的仁德農會農事小組長黃子樑，以及「智慧食材達人」的挑大師廖盛芳等，各有專精領域。

支援協定的簽署在區公所舉行，市政府參事侯俊彥、市議員郭鴻儀與穎艾達利，還有地方各界等都到場見證，也籲請全民居安思危，平時就要有防災意識。

黃素美說，曳引機可涉水約80公分，公所已特製大型的載運籃，以利未來深入災區，協助疏運居民，或者搬送物品、設備等補給。

黃素美提到，轄內曳引機所有人共19戶、27部，同意加入支援行列的有13戶、20部，都已完成簽署合作協定，一起投入防災工作。

摩托車業者可機動維修，協助因交通工作拋錨而受困者；至於智慧食材達人則是大型收容處所開設時，料理立刻支援烹煮熱，供災民溫飽。

郭鴻儀指出，之前區公所已陸續與救難協會、汽車旅館、工業區、安養院與廟宇等簽署支援協定，這次再納入在地達人系列，涵蓋食、衣、住、行，讓防災能量更齊備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/