談了15年！新臺華輪案退回原點 議會決議送回中央建造

2019-02-23 13:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕延宕多年的新臺華輪建造案，一直糾結在「快速」、「安全」不同選項，澎湖縣長賴峰偉上任之初，揭櫫希望新臺華輪能在4年任內，目標訂在2022年完成，但今日縣議會新臺華輪專案報告，決議送回中央重新審理，全案又回到原點。

現行臺華輪年屆已滿30年，維修成本逐年攀升，安全性堪慮，早在2003年前立委林炳坤就倡議汰舊換新，交通部2006-2010年間2度規劃，營運航速20節、總噸位數6000噸，因不符地方期待，由澎湖縣政府接手，歷經2任縣長王乾發9年、陳光復4年，卡在快速與安全不同需求，遲遲未能動工。

賴峰偉上任後決定採2015年單胴體鋼船設計，船長136米、船寬18.5米、客貨兩用（載運人數720人、載貨1250噸）、船舶噸數1萬噸（原臺華輪8134噸）、最高航速27節、經濟航速12至26節、柴油電力推進系統，高雄馬公航程約3小時，另有142床臥鋪，由於重估建造價格達23億元，原核定18億不敷支應，因此賴日前拜會總統府秘書長陳菊，尋求中央協助。

針對新臺華輪案，議員張再興、宋國進都主張應以快速為主，並採上鋁下鋼方式設計；議員歐中慨則主張安全為主，陳慧玲則希望將內部設施製作舒適，由於張再興提出原案送回中央負責，代理主席副議長陳雙全做成決議，給旅遊處長陳美齡3個月向中央協調時間，5月定期大會重新審議。

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