消失近40年 台灣雲豹傳現蹤阿塱壹部落

2019-02-23 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕台灣雲豹雖然在2014年遭認定滅絕，仍有不少人對其存活的可能性抱有一絲期待。台東大學生命科學系教授劉烱錫近日投書媒體，指今年初阿塱壹部落有巡守隊員聲稱目擊雲豹活動，還有人表示目睹雲豹獵捕山羊的畫面，再度燃起外界對於雲豹種族續存的一絲希望。

綜合媒體報導，台東縣達仁鄉阿塱壹部落於去年6月成立傳統領域巡守隊，安排人員巡守山林。巡守隊成立不過數月，年初便傳出有隊員目睹台灣雲豹撲向山壁並獵捕山羊，還有兩名巡守隊友表示，有雲豹從他們騎乘的機車前方竄過，迅速爬至鄰近樹上消失無蹤。

報導指出，目擊雲豹的巡守隊成員指證歷歷，肯定地表示他們目擊的就是「li’uljaw」（台灣雲豹），阿塱壹部落會議主席潘志華受訪時也證實有此二事件發生，不過時間與地點不便透露。據悉，林務局台東林管處表示對這兩起雲豹目擊事件相當重視，現已積極確認中。

台灣雲豹為台灣特有的亞種貓科動物，遭到迫遷後最後的棲息地為玉山和大武山，卻鮮少有人目睹其蹤跡，最後一次正式有官方或生態調查員發現雲豹是在1983年，東海大學環境科學中心研究員張萬福在原住民陷阱中發現的1隻已死亡幼豹。

至於最後留下的線索，則是於1996年在玉山國家公園發現的疑似足跡紀錄。另，有生態學者訪問山區原住民時對方表示，有獵人在1997和1998年間，曾在某溪谷兩度目擊雲豹，但其說法無法獲得確切證據證實。

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