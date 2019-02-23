2.5萬顆舊棒球打造「希望之樹」 台灣囝仔創作朝東京奧運前進

2019-02-23 13:24

〔記者劉力仁／台北-紐約報導〕國人迷棒球，一向收集廢棄或回收物質進行大型公共藝術創作的旅美藝術家林世寶，2017年起向各國募集舊棒球創作，共有台、美、日等30個國家民眾捐贈2萬5千顆舊球，他花費2年時間創作「希望之樹」已完成，希望2020於東京奧運球場點燈，傳達希望、愛與和平的信念。

林世寶表示，2萬5千個舊棒球來自30多國民眾，還有約900支球隊捐贈，這些棒球寄達紐約Crystal基金會後，他與協和鋁門窗工作團隊一起完成，作品高度6公尺，結合LED燈，光彩奪目。在紐約點亮後，下一站前進墨西哥，目標於2020東京奧林匹克點燈，讓世界看見，目前正等待國際奧會回音。

林世寶是正港台灣囝仔，目前旅居紐約。他說，他成長的年代，常常半夜起來看球賽轉播，每當球員將球擊出，球往空中遠遠飛去，全場數萬雙眼睛一起注視球的軌跡，熱切地希望飛出場外，接著數萬個喉嚨發出狂熱叫喊。棒球創造無數令人感動與榮耀的集體記憶，激發出他的靈感，決定以回收的棒球創作，呈現棒球對現代人的獨特意義。

林世寶長年旅居紐約，國人對他並不熟悉，他26歲獲得日本畫壇最高榮譽的「日法美展」首獎，是最年輕得主，至今榮獲20多項國際性藝術大獎，聯合國曾表揚他為當代「傑出藝術家」。他常募集廢棄物品創作，他說，這些物品來自各方，加上曾經被使用過，所以別具意義。

他的創作能量豐沛，1994年募集50萬枚硬幣創作「守住和平」；1997年募集百萬美分鎳幣創作「和平進行曲」；2004年收集1千條老舊牛仔褲創作「穿衣吃飯」，訴說移民在紐約大都會打拚的故事。2005年募集30萬支舊筆完成「智慧之門」，成為日本愛知世界博覽會中唯一代表台灣意象展覽品；2006年募集20萬支用過的奶嘴創作的聖誕樹「愛之樹」，取其親恩及關愛意涵，希望年輕人能多關懷父母；2014年回收1萬多個工人用過的廢麻布手套，製成「粉紅讚車」，傳達工人打拚的精神；2015年回收2萬6千多支廢棄手機創作的「F1讚車」，希望提醒民眾不要沉迷科技，而忽略了跟人之間的自然互動。

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