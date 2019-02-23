多名稀客訪花蓮生態廊道 宛如野生動物園

2019-02-23 12:38

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮大農大富平地森林園區占地逾一千公頃，因銜接海岸山脈與平地森林，加上低密度開發，形成自然景觀環境豐富的生態廊道，麝香貓、食蟹獴、環頸雉及黃喉貂等「稀客」陸續現蹤，就連台灣野山羊、山羌也前去覓食，花蓮林區管理處至今已記錄到11科13種哺乳動物的珍貴影像，宛如是座生態豐富的野生動物園。

花蓮林管處以大農大富平地森林園區為中心，建構串接中央山脈與海岸山脈的陸域及水域生態廊道，在混合造林下，刻意營造近似天然環境的森林腹地，並將人為干擾減至最低，陸續吸引原棲息於海岸山脈的野生動物擴大生活範圍。

水利署第九河川局、公路總局等單位，去年起也配合花蓮林管處擴大綠色網絡計畫，以台9線新大富橋下通行空間，同時改善舊台9線引道建築量體，並利用鐵道下方車行箱涵通道等，為野生動物闢出通道。

去年7月成功吸引台灣特有亞種保育類野生動物「黃喉貂」現蹤，藉由草叢與喬木掩護，沿著水泥護岸的坡腳移動；截至目前已有麝香貓、食蟹獴、環頸雉、黃喉貂陸等11科13種哺乳動物在園區內被記錄下。

花蓮林管處表示，為了解生態廊道成果，陸續在大農大富園區周遭架設15部紅外線自動相機，監測近一年下來，拍到3417張珍貴影像，包括保育類野生動物黃喉貂，還有以往較常出現在海拔200公尺以上山區的台灣野山羊（長鬃山羊）。

花蓮林管處強調，黃喉貂主要分布在中海拔少人為干擾的森林，去年在海拔僅160公尺的大農大富平森園區現蹤，打破國內被目擊最低海拔300公尺的紀錄，加上發現台灣野山羊及山羌利用台鐵下方車行箱涵穿越鐵道、山豬穿過排水溝溝渠上方蓋板，麝香貓、黃喉貂透過溪流水岸森林移動等影像，證明生態廊道見成效。

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