花蓮設「一條龍」門診、31處照護網 找尋隱藏失智個案

2019-02-23 11:21

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣衛生局以失智症盛行率推估縣內50歲以上失智人口約有4000多人，但至今僅2000多人就醫確診，今年擴大整合北、中、南區等4家醫療院所，成立失智共同照顧中心，並納入27處社區據點，將協助民眾打破家有長者「老番顛」迷思，找尋隱藏失智個案，協助就診服務。

花蓮今年共有門諾醫院壽豐分院、慈濟醫院、慈濟玉里醫院及台北榮民總醫院玉里分院等4處成立失智共照中心，協助失智者及家庭都能就近找到資源並使用服務，提高確診率。

目前縣內4處失智共照中心，已開設「一條龍」確診特色門診，整合高齡精神科、檢驗科、影像學攝影、心理師評估及護理師等6大類專業人員隨行，讓原本需至醫院2、3次才能完成確診歷程的長者，縮短到僅需1趟就能完成評估，若經確診即當場符合長照服務使用資格，減少民眾就醫交通上的奔波。

花蓮縣衛生局長朱家祥說，推估縣內50歲以上失智人口約為4000多人，至今確診2000多人，確診率偏低主因是民眾對失智症誤認等同「老番顛」，加上就醫確診麻煩等因素，才會未能掌握治療與延緩黃金期。

他強調，失智共照中心的任務，主要包括協助疑似失智個案的就醫確診及個案管理，提供陪伴照顧者生活與醫療照護所需諮詢、服務、協調、轉介與追蹤，目前因有近九成失智個案在社區生活由家屬照顧，擴增失智社區服務據點也相當重要，提供失智症者及照顧者符合需要的多元複合創新失智照護服務。

朱家祥說，早期失智症狀不明顯，可能從日常生活中的一些小地方開始發生，如出門迷路、東西忘記放哪裡、瓦斯忘記關等，因此平常要保持規律生活、正常飲食及固定運動習慣、預防三高也是預防失智症方法；若有失智症初期症狀者，可撥打長照專線1966或致電縣內4家失智症共同照護中心諮詢。

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