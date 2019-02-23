京城建設公司轉投資H2O水京棧酒店 去年創下2.4億元營收佳績

2019-02-23 11:18

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄房地產市場近來逐漸加溫，京城建設轉投資的H2OHotel水京棧國際酒店，去年營收達2.4億元，今年農曆過年期間，客房營收更是創是年成74％的紀錄，水京棧國際酒店總經理譚逸峰說，這是高雄經濟起飛相當重要的訊號。

水京棧國際酒店總經理譚逸峰表示，H2O水京棧國際酒店在2018年，獲得「交通部觀光局五星級旅館」以及「世界奢華酒店大賞」的雙重肯定，更有「藝人指定住宿飯店」的美名，並參與KKBOX第13屆風雲榜、韓國觀光公社、IESF第10屆世界電競錦標賽及眾多海內外知名藝人接待等。

他說，即使處在2018年旅宿市場還不是太好的情況下，H2O水京棧國際酒店的住房率，仍達到60％，平均房價超過5000元，全館總營收創下2.4億元的佳績。

今年2019金豬年開始，也有許多好兆頭，農曆春節高雄旅遊人潮大增，H2O水京棧國際酒店在新春開始，便繳出一張亮眼的成績單，客房營收比去年同期成長74％，平均房價約8500元，全館過年期間總營收1100萬元，也比去年同期成長40％，「這是高雄經濟起飛相當重要的訊號」。

譚逸峰表示，水京棧國際酒店開幕近2年之後，因各界反應很好，因此，今年第3季左右，就會在高雄開設火鍋店，同時，也將思考飯店品牌授權經營的模式。

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