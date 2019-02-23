牛欄河自救會轉型環境守護協會 持續守護關西家園

2019-02-23 09:38

〔記者黃美珠／關西報導〕去年爲反抗桃園龍潭工業廢水不斷污害牛欄河水而成立的新竹縣關西鎮「還我乾淨牛欄河水自救會」轉型再出發，從今天起正名改以「新竹縣關西鎮環境守護協會」為家鄉努力，藉此吸聚更多關心家園的關西人，共同守望且對抗任何可能破壞關西環境的個人行爲、公司開發案、甚至國家政策。

首任理事長由原自救會秘書溫志洸出任，總幹事是原來自救會會長陳玉蟾。

成立大會上一口氣湧入2、30人共襄盛舉，除了長期關心地方生態的新竹縣生態休閒發展協會成員，在地致力發展文創的店家、從事鄉土文化調查工作、以及社造工作者也包含在內。

陳玉蟾說，自救會的階段性任務已經完成，未來他們將致力於整個關西大環境的守護，並支持理念相同團體、或有急迫性議題如「反宏關電廠自救會」的抗議動作等。

除此之外，抗爭是最後守護的手段，他們希望守護協會的成立，能從生活各面向，從各職場、家庭、社區等，全面喚起關西人愛護家園環境的意識。

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