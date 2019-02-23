02/23 各報重點新聞一覽

2019-02-23 07:06

自由時報

司法警政滿意度民調 8成不信任法官

國立中正大學犯罪研究中心昨天發佈民眾對司法、警政滿意度的最新民調結果，高達近八成民眾不信任法官審理案件的公正性，對警察維護治安工作滿意度的肯定，則創下七十七．五％歷史新高，對檢察官滿意度為三十二．三％稍有提升。

詳見司法警政滿意度民調 8成不信任法官。

敬鵬大火 起訴董事長 6消防員2移工罹難 檢究責6人

股票上市公司敬鵬工業位於桃園的平鎮三廠去年四月二十八日大火，釀成六名消防人員殉職、兩名移工死亡悲劇，桃園地檢署認定，風管使用易燃材質，防火間隔增建違建是釀災主因，平鎮三廠二○○二年新建時，敬鵬董事長黃維金擔任總經理兼任董事長，負責公司整體營運管理，昨依業務過失致死罪起訴黃維金等六人。

詳見敬鵬大火 起訴董事長 6消防員2移工罹難 檢究責6人。

不僅要控糖…糖尿病患更須防心血管病

糖尿病是我國十大死因第五名，平均每十一人中就有一人罹病，但死因多是心血管病變造成；醫師提醒，病患不只要控糖，更要注意高血壓、高血脂，避免罹患心血管疾病。

詳見不僅要控糖…糖尿病患更須防心血管病。

蘋果日報

大法官：累犯一律加重違憲 窮到偷1顆菜變累犯合理嗎

一名曾犯下過失傷害罪的更生人，出獄後找不到工作，飢寒交迫下到田裡偷了一顆高麗菜，結果被逮，因他出獄不到5年、視同累犯，即便一顆高麗菜不到100元、犯行情堪憫恕，法官卻至少得判他6個月以上的徒刑，無法讓他易科罰金，這樣合理嗎？司法院大法官昨做出釋字第775號解釋，針對累犯加重處罰的規定做出重大變革！

向偷腥夫示威 狠母竟虐兒自拍

新北一名惡母上月因兒子沒乖乖吃飯，竟呼兒巴掌又抓頭撞地板，還逼兒撿地上飯粒吃，虐兒影片前天被po上網，上百名網友到惡母住處砸蛋。惡母昨哭訴因丈夫出軌又家暴才失控，但《蘋果》追查，惡母當時為向夫示威，邊虐兒邊錄影給夫看，丈夫卻無動於衷，最後是未成年大兒子出面護弟報警，一場夫妻失和爛戲，苦了2個無辜孩子。

聯合報

累犯不分情節加重刑度 大法官：違憲

刑法規定累犯應加重其刑，五名法官、五名受刑人認為違憲，聲請釋憲。大法官昨天針對累犯加重本刑及更定其刑作釋字七七五號解釋，認定不論犯罪情節，累犯一律加重最低本刑的規定，違反比例原則宣告違憲，有關機關兩年內應修法。

農委會組國家隊搶單 韓國瑜批疊床架屋

蔡總統與行政院長蘇貞昌近來爭相宣傳台灣農產品出口成績，農委會表示將以國家隊概念成立農產品外銷平台，幫農民搶訂單。今將啟程星馬推廣高雄農產的高雄市長韓國瑜昨天狠批農委會「腦袋瓜有問題」，兩年前才花十億成立台灣國際農業開發公司（台農發），結果農民依然苦哈哈，根本是疊床架屋。

中國時報

疾呼美商加速發展5G 不能落後！川普髮夾彎 暗示不再封殺華為

正當美陸新一輪部長級貿易談判在華府舉行之際，川普總統發推文呼籲美國電信商加快5G網路建設，還稱希望美方「透過競爭取勝，而非阻擋更先進的科技」。有解讀認為，川普似在暗示可能對大陸電信巨頭華為改採更溫和立場，或是要拿華為問題當貿易談判的籌碼。

民進黨郭國文選情艱困 賴清德輔選！台南立委補選 清流力抗韓流

台南市第2選區立委補選戰況激烈，民進黨參選人郭國文22日上午請來前行政院長賴清德輔選拉抬人氣，企圖以「清流」對抗對手國民黨謝龍介背後的「韓流」大軍，郭國文日前更高呼「國文不過、英文難過」口號，將立委選戰拉高到總統選戰規格，力求鞏固台南這1席。

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