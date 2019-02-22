驚！蘭潭水庫救溺任務意外發現「蜈蚣網」

2019-02-22 22:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣救難協會今天在蘭潭水庫執行救溺任務時，意外打撈到四張連結在一起的「蜈蚣網」，裡面有不少魚類、螯蝦與烏龜，有些烏龜已經死亡，民眾得知後打趣說，蘭潭溺斃冤魂如此多，在這裡放網抓魚蝦，也不怕抓到「鬼魚」。

許姓民眾前天上班後音訊全無，家人昨天在蘭潭水庫環潭公路發現其機車，擔心其發生不測，向嘉義縣救難協會求助，協會昨晚漏夜搜尋至今天凌晨3點半、無功而返，今天早上8點多就又到場搜尋失蹤人員。

救難協會除了在陸域做地毯式搜索外，也派出潛水人員著裝潛入水庫內找人，結果人沒找到，卻意外發現沉在水裡的捕捉魚蝦用的「蜈蚣網」，而且是四張連在一起，看起來是相當專業的捕撈者。

民眾研判，應該是有人趁著旱季、水位較低，偷偷在蘭潭水庫放置捕捉魚蝦專用的「蜈蚣網」，並利用夜間無人之際收、放，結果昨天晚上救難協會漏夜執勤，放置者不敢現身，還被協會人員起獲「蜈蚣網」。

協會人員發現「蜈蚣網」 內有很多魚類、螯蝦，大多是外來種，可能是民眾飼養觀賞放生而大量繁殖，而且有多隻烏龜已在網內死亡，因為烏龜雖然可潛入水中，但需要換氣，因中網無法換氣導致死亡。

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