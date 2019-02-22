冷氣團發威！北台灣週六下探12℃ 濕冷到週一

2019-02-22 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕受冷氣團影響，明天（23日）北台灣整天偏冷，最低溫下探12度，中南部、花東地區高溫也略為降低；而這波冷空氣也將在明天達到最強狀態，持續到週一才會漸漸回升。

中央氣象局預報，明天白天迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，晚起隨著華南雲雨區東移，水氣明顯增加，中部以北、東半部地區及南部山區容易下雨，其中，在北部、東北部地區及中部山區有局部較大雨勢發生的機率，出門記得攜帶雨具。

氣溫方面，明天清晨北台灣低溫僅13至15度，其他地區約16至18度，北台灣一整天偏冷，白天高溫約14至18度，其他地區高溫也略降，花東約20至23度，中南部約24至26度，提醒民眾留意氣溫的變化，適時增添衣物。

紫外線方面，明天台北市、基隆市與宜蘭縣為低量級；新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、新竹縣、花蓮縣、彰化縣、台東縣、金門縣、連江縣為中量級；其餘各地皆為高量級。

空氣品質方面，明天北部、宜蘭、花東及馬祖、澎湖為「良好」等級；竹苗、中部及金門為「普通」等級，中部清晨及夜間風速稍弱，鄰近山區仍可達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏區於下風處，風速偏弱，擴散條件稍差，仍易使污染物累積為「橘色提醒」等級。

颱風方面，根據氣象局今晚8點最新資訊，目前中颱「蝴蝶」中心位置位於北緯9.90 度、東經145.00度，以每小時18公里速度向西北進行，預計對台灣暫無影響。

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