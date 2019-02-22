台中州廳修繕為美術館納前瞻 3局處晚1年搬家

2019-02-22 21:17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市市定古蹟台中州廳修復再利用工程納入前瞻建設，由文化部補助3億元修繕變美術館，預計109年底完成，但目前是環保、都發及交通局的辦公地點，必須在3個月內搬家，台中市長盧秀燕說，將延遲1年，等文心路的市警局搬到潭子新大樓，3局處就入駐，「公家搬公家」可節省另租辦公室租金逾1億元，已向中央協調保留預算。

台中州廳由文化部納入前瞻建設，109年必須修復完工，否則可能失去補助款，盧秀燕今天受訪時說，已向文化部長鄭麗君與主計長朱澤民幫忙，目前朝保留預算、放寬施工1年的方向進行，感謝中央幫忙協助。

盧秀燕說，市警局在潭子新建大樓也在趕工，預計今年底能完工，一旦市警局搬到潭子，3個局處也能一次搬家到市警局在文心路現址。

她說，環保、都發及交通局3個局處，原定就要搬到市警局文心路現址，只晚1年，卻為了提早搬遷，在外要花上1億元租臨時辦公室，之後再搬到文心路，多花錢又多次搬遷，勞民傷財，「我覺得太浪費」，議會也反對，因此，這個方法最方便，而且最替市民省錢。

盧秀燕說，台中州廳目整修工作還是會進行，只是可能要延後1年的時間。

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