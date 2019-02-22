雞蛋產量估3月中回穩 農委會曝缺蛋「4點真實原因」

2019-02-22 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕今年初雞蛋價格攀升，全台鬧蛋荒，農委會近日表示，23日起將準備進口460萬顆蛋補足缺口，預計3月中旬生產穩定，3月底可望價格回穩。而農委會主委陳吉仲22日在臉書張貼懶人包，說明目前雞蛋缺口的4點真實原因。

農委會懶人包指出，第1點，去年823水災，造成嘉南區大量蛋雞死亡，導致供應減少；第2點，為了避免前年的芬普尼雞蛋汙染事件重演，蛋農不敢亂用藥進行蚊、蠅防治，造成產蛋下降；第3點，中南部冬季早晚溫差大，落差多達10度以上，影響產蛋效能；最後，廠商加工液蛋不能使用破殼蛋，收購帶殼蛋影響鮮蛋供應。

另外，針對外界指出前年「產蛋場」發生的台灣史上首次馬立克疫苗接種失敗，造成蛋雞大量死亡，擔心恐和這波蛋荒有關的猜疑，農委會澄清，馬立克疫苗發生問題是在前年10月，因此發生缺蛋的時期應落於去年上半年間，但這次缺蛋的情形卻在去年8月後才發生。

農委會說明，1月已有175萬隻新母雞投入生產，較去年平均每個月新母雞增加了37萬隻。據本報先前報導，目前新母雞將陸續投入生產，預計3月中旬後生產逐漸穩定，到3月底價格則可望回穩。

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