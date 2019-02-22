集集「兩腳詩集」旅館 全台首間獲全球永續旅遊認證

2019-02-22 20:57

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區管理處近年致力永續旅遊發展，推廣旅遊食宿兼顧友善環境，遊程安排也貼近在地社區，近期轄內的旅宿業者集集「兩腳詩集」概念旅館，還成為全國第一家通過全球永續旅遊認證的旅館，藉由食材在地採購、熱能循環利用、結合社區遊程，以及不提供一次性備品等，獲得Control Union全球永續旅遊委員會─GSTC Hotel認證，日管處盼更多旅遊業者響應，永續日月潭觀光發展。

日管處表示，永續旅遊的精神，包括友善環境與社區共好，去年邀請全球永續旅遊委員會（GSTC）認可的稽核單位Control Union集團，到集集舉辦永續飯店的認證工作會議，集集「兩腳詩集」概念旅館，著重在地產業合作，不僅食材在地採購，不提供一次性備品，使用可分解環保清潔用品，有效利用能源等，令認證稽核員相當激賞，稱讚該旅館做得比歐洲的旅館更好。

「兩腳詩集」業者高志豪表示，住宿應是「移地生活」，而非奢華浪費，盼住客都能像在家生活一樣，另在旅館節能部分，則有手動熱水循環，在使用熱水前，能預先啟動熱水循環，避免館內熱水因不停的循環流動而喪失熱能，僅在需要時才啟動，以達節能目的。

旅館也提供餐具讓住客帶到附近店家用餐，館內食材也幾乎都向在地小農採購，落實環保與降低碳排放，唯有對環境好，才有好的環境。

日管處說，潭區永續旅遊透過國際認證參與，可在環境生態、經濟發展、原民文化等層面獲得提升，日後將繼續以實際行動永續經營日月潭觀光產業。

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