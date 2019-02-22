嘉市借問站 再添5生力軍

2019-02-22 19:32

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕「借問一下，嘉義哪裡有好吃的？」嘉義市除了原有16處借問站外，今年新增設了「嘉楠風華酒店」、「嘉義觀止飯店」、「新明津創意美食餐飲」、「東來寶不老鮮雞湯」、「蕊杜巧克力工坊」等5處生力軍，每家借問站都提供在地食、宿、遊、購等深度旅遊資訊，還有WiFi、飲水、洗手間及外語等借問服務，推動嘉市旅遊服務再提昇。

嘉義市長黃敏惠今天為新加入行列的5家借問站站台，她說，期待借問站數量還要再增加，每一個人、每個店家都要成為嘉市的代言人與觀光大使，讓嘉市的好被更多人看見。

嘉市觀光新聞處長張婉芬表示，來到嘉義市的自由行旅客已經在2年前達到74萬8515人次，超過團體旅客的72萬3455人次，目前自由行旅客大約佔6成，可見國際旅遊趨勢已有很大的變化。

嘉市共有20個借問站、1處火車站旅遊服務中心，站點類型包括在地特產店、便利商店、民宿飯店、旅行社、觀光工廠、博物館、餐飲美食、伴手禮業者及社區協會等。

其中，愛木村去年底由交通部觀光局評選成為107年度最佳借問站站長，愛木村老闆顏維德表示，花點時間多說明、更細心體貼，就可以讓旅者非常感動，這就是嘉義人的本性，別客氣、歡迎來問，一定願意幫忙。

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