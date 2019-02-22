高雄「歐風教堂」超商爆紅 網友朝聖打卡

2019-02-22 18:06

〔記者黃建華／高雄報導〕全台灣到處都有便利超商，但高雄市亞洲新灣區最近新開了一家造型、裝潢「歐風教堂」風格的7-11，大概是港都最有特色的超商。不規則造型的黑色鋼構建築外觀相當吸睛，置身二樓用餐區，挑高空間、夕照金色陽光從鏤空落地窗照進來，儼然置身教堂般，不少民眾、網友口耳相傳，到此消費打卡，也享受片刻寧靜。

據店員表示，這家歐式教堂風格的超商是在跨年時開幕，由於位於亞洲新灣區的林森四路上，鄰近高雄展覽館、市立圖書總館，開張不久就成附近上班族消費、打卡熱門景點。

其實，走入一樓的超商門市，和一般的超商沒有太大差異，但走上二樓就讓人眼睛一亮，要走到用餐區，必須先穿越一小段木質裝潢的長廊，迎面而來的就是挑高十幾米的空間，黑色基調的屋頂，搭配面向馬路和西向兩面玻璃牆全鏤空，陽光從大小不一的長方型窗稜照進來，營造出很好的採光，氣氛比很多高級餐廳還棒。

店家在牆上畫的簡約壁畫，也把蓮池潭龍虎塔、柴山彌猴與鄰近的85大樓等高雄特色以剪影方式畫進來，店家還提供拍照打卡的相框供民眾拍照留念。

記者採訪時，就遇到從外縣市帶著孩子前來朝聖拍照打卡的一對年輕夫妻，直呼：高雄真是好地方，有這麼有特色又舒適的超商。

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