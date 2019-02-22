中研院院務會議決議 院長院士遴選辦法照舊

2019-02-22 17:50

〔記者簡惠茹／台北報導〕中研院組改會去年在院士會議提出修改院長和院士遴選辦法，中研院秘書處長吳重禮今天表示，經過院務會議決議暫緩，下屆院長和院士遴選還是照目前辦法。

中研院組改會去年在院士會議提案，院長遴選不再由評議會選出候選人，而是成立院長推舉委員會，選出候選人後向評議會報備；院士選舉部分，為落實院士選舉院士、「同儕評審」機制，初階審定候選人將由評議會改為「院士會議分組會前討論會」審定，再由院士會議選出新科院士。

吳重禮表示，中研院的組織改進委員會包含院士12人和院內代表5人，去年針對評議會功能與角色、院長遴選辦法和院士選舉辦法提出建議，但是方案在院士會議中提報後，當時會議中已有很多不同聲音建議和看法，結束後還是有些院士針對小組方案有不同意見，最後依照程序送到院務會議討論。

吳重禮指出，去年9月和今年1月院務會議經過兩輪討論，最後做出決議，由於連院士會議都還是有高度分歧，院內也有不同聲音，因此決定先暫緩，目前還是積極研擬中，大家的共識認為，畢竟中研院目前組織架構還可以運作，研究還是根本，要先把研究的本顧好，再逐步調整組織。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/