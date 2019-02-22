家扶為弱勢孩子籌募千萬元 家具界也共襄盛舉

2019-02-22 20:24

〔記者楊綿傑／台北報導〕新年剛過，弱勢家庭卻憂於柴米油鹽以及孩子各式學習費用的著落。家扶基金會自本月18日至24日止，串聯全台各地家扶中心在全國舉辦46場「點亮孩子星光」義賣，將為弱勢孩子籌募1000萬元。而今起於世貿一館舉辦的國際台北家具展，也特別規劃藝術精品競標捐公益活動，邀請民眾一同捐助弱勢，以助貧行動拉開新春序幕。

「國際台北家具展」是家具展覽的年度盛事，今年首度規劃藝術精品競標捐公益活動，希望能拋磚引玉為台灣在地的弱勢兒少盡一份心力。在台灣區家具工業同業公會理事長江清水號召下，共募集40餘件畫作、木雕、家具等精品，將於展覽期間陸續拍賣競標。而展覽期間現場亦有家扶義賣攤位（D334區），邀請民眾來選好康、做公益。

家扶基金會社會資源處處長林秀鳳表示，目前家扶基金會扶助約有5萬名弱勢孩子。弱勢家庭期待子女能透過教育管道來翻轉貧窮，但卻普遍面臨學費與生活費的貧頸，唯有穩定的經濟援助，才能提供孩子適切的學習資源，助於儲備脫貧能量。

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