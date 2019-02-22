銅梁火龍明年不玩了？ 南投縣府不把話說死

2019-02-22 16:50

〔記者劉濱銓／南投報導〕今年的南投燈會第3度邀請中國銅梁火龍登台表演，昨天（21日）是最終場，吸引爆量人潮，加上先前傳出明年銅梁火龍就不再來台，更讓民眾擠破頭，排隊大打結。南投縣府觀光處回應，銅梁火龍是否續演，也要與對岸洽談，不能這麼快就把話說死，縣府會再爭取，同時續邀更大、更有看頭的國際表演到南投演出。

南投燈會新春特別演出，3年前首度來台表演的銅梁火龍，以鐵水打金花，創造火樹銀花炫目效果，一舉打響知名度，隨後每年燈會表演都吸引爆滿人潮，今年南投原定演出5場，後來應民眾要求，昨天還加演一場。

但加場也引來排隊苦果，昨晚演出2場次，首場結束換場時，光清場、進場就花了1小時，排隊民眾太多，影響離場動線，甚至造成退場民眾無法順利離開，被迫繞道，引發抱怨，希望縣府清場時加強離場指引，規劃明確動線，才不會退場的與進場的塞在一起。

縣府觀光處說，銅梁火龍已是第3度來台，未來將會增加燈會表演活動多元性與可看性，火龍是否成絕響，還要向對岸邀請、接洽而定，不能這麼快就把話說死，目前也沒有「不演」的說法，但能確定的是，明年燈會將再邀請更多國、內外表演團體，以更大型、更有看頭的卡司，豐富表演內容。

至於排隊人潮問題，由於場地位在貓羅溪畔，受限腹地較難控管，但現場都有人員協助疏導，換場時也都堅守「先清場、再進場」規定，並未出現退、入場人潮「強碰」情況，會出現打結情況，應是排隊人潮多到佔用退場路線所致，未來會再檢討，並加強疏散規劃，盡力讓排隊動線更順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/