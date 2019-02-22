大雅小麥文化節LOVE很大！ 穿情侶裝、親子裝送好禮

2019-02-22 17:08

〔記者歐素美／台中報導〕大雅小麥文化節28日登場，大雅區農會邀請民眾一起來欣賞美麗的黃金麥浪！今年是大雅區農會創會99年，小麥文化節以「情訂麥鄉．儂情久久」為主題，在麥田中打造七彩鵲橋及LOVE麥牆，民眾穿著情侶裝或親子裝到場，還可獲得「同心麥LOVE」禮品組，現場還有精彩表演、麥田迷宮及親子DIY等活動。

大雅區從日治時期開始種植小麥，民國89年更與金門縣農業試驗所契作生產小麥作為種子，供應金門種植生產高梁酒，所以大雅小麥又有「金門高梁之母」的美譽。大雅區農友二期稻作收割後 播灑種植小麥，今年種植面積達150公頃。

大雅區農會說，今年雨水不多，小麥結粒小又少，因此，每公頃多播灑3公斤小麥，以補足產量。大雅種的小麥是「台中選2號」，屬硬紅麥品種，大雅區農會3年前成功開發出小麥米，以白米：小麥米2：1的比例烹煮，深受消費者喜愛。

大雅是本島種植小麥最多的區域，農會舉辦小麥文化節，今年邁入第16年，在麥田打造七彩鵲橋及LOVE麥牆等裝置藝術，活動當天民眾穿著情侶裝或親子裝到場，可獲贈小麥米及訂情麥束的「同心麥LOVE」禮品組；親子還可參加竹蜻蜓、麥鄉手札、麥穗皮飾等DIY活動，現場還有精彩表演及農特產品展售、麥鄉在地特色美食展示。

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