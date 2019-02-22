桃園鐵路地下化工程一延再延 議員怒飆市府

2019-02-22 16:10

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天進行專案報告，鐵路地下化也成為議員質詢焦點，連民進黨議員李光達都批評，去年說年中可完成綜合規劃報告、114年可完工，如今卻改口綜合規劃報告年底完成、115年可完工通車，這是讓市長政策跳票；對此捷運工程局長陳文德無奈表示，鐵路地下化主導單位是交通部鐵道局，市府並非施工單位，只能催促中央加快進度。

陳文德表示，配合鐵路地下化，市府正在協助站區周邊土地進行都市計畫變更，去年8月15日提出「土地開發及周邊整合規劃」，去年11月12日送財務計畫，另交通也於去年11月6日提出「車站聯外及周邊交通整體計畫」報請鐵道局納入綜合規劃報告，鐵道局已於今年1月23日完成綜合規劃報告初稿，目前正由各單位審查中。

議員陳萬得表示，目前平鎮站僅規劃為簡易車站，無法容納平鎮20萬人口，另車站規劃設在環南路、新富一街口，建議往南移1.2公里接近中豐路，如此可紓解台66線車潮；議員涂權吉則認為，楊梅有16萬人口，如今有4個車站，鐵路地下化應該要延伸到楊梅。

議員詹江村也認為，鐵路從原本的高架改為地下化，必須進行環境差異影響評估報告（環差），如今還在進行環差根本不可能動工，市府根本都是在欺騙民眾。

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