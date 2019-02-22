大甲殯儀館聯外大埔農路拓寬工程卡關 市議員召集會勘

2019-02-22 15:49

〔記者歐素美／台中報導〕大甲殯儀館聯外道路（大埔農路）拓寬工程，因用地遲未取得，致無法發包，市議員吳敏濟今天再度邀集相關單位會勘，要求市府重新估價，加強與地主溝通，讓工程早日進行，送葬車輛進出順暢安全，降低噪音對社區的影響。

吳敏濟指出，大埔農路路寬僅四米，因無法會車，加上從開元路進入大埔農路的路口，也因無法劃設停等區而未裝設紅綠燈，致交通秩序大亂，過去還曾發生靈車掉落田裡的意外，送葬隊伍塞車停留過久，更造成社區不得安寧。

大甲殯儀館館長王偉任表示，該館每年平均火化4000具大體，家祭時家屬車輛約5至10輛，甚至會包乘遊覽車，公祭車輛更是難以計數，大埔農路拓寬有其急迫性與需求性，事關往生者最後一哩路的尊嚴；頂店里長梁福昌指出，大甲殯儀館4條進出道路都非常狹窄，僅大埔農路有腹地可以拓寬。

大甲區長顏金源表示，大埔農路拓寬工程款已到區公所，但因無法取得所有地主同意致無法動工，地主反對的理由主要包括徵收地價不一，每平方公尺從2600元到3000 元不等；部份地主要求調高徵收價格；認為拓寬後將吸引更多車輛出入，反而產生更多噪音。

建設局新工處主秘林昶穆指出，大埔農路拓寬位於非都市計畫區特定農牧用地，須協議價購，工程長度580米，地主有139位，在第一次用地徵收公聽會中，只有40多人到場，該處將舉行第二次公聽會，盡力取得地主同意。

吳敏濟表示，拓寬大埔農路是地方共識，希望新工處重新辦理估價，爭取地主同意；並請殯儀館加強向殯葬業者宣導，送葬隊伍接近館區時降低音量；道路拓寬有助土地增值，建請區公所與里長協助加強與地主溝通。

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