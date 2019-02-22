龍井龍港國小重建二層樓的教學大樓

2019-02-22 15:48

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市龍井區龍港國小靠海，長期受東北季風帶來的強風侵襲之苦，加上校內A、C棟老舊校舍安全係數不足，學校便申請重建，獲得教育局補助，興建總經費約5千8百多萬，今天進行動工，將在北面興建一棟2層樓的建物，設12間教室，預計110年5月完工。

今日動土典禮由市長盧秀燕主持，立委顏寬恒、市議員張家銨、林孟令、前議長林士昌、教育局長楊振昇、龍井區長戴燕如等人都到場共同見證，並為工程祈求順利。

市長盧秀燕表示，龍港國小學生不到百位，但個個是「海洋的孩子」，市府會持續重視、疼惜，讓學生在良好環境學習。

龍港國小已有56年，學生只有94位，一至六年級各一班，校內A、C棟老舊校舍安全係數不足，加上因位於海邊，長期受東北季風、時常有強風吹襲之苦。為保障學生上課的安全，因此向教育局申請重建。

校長陳濱興表示，市政府向中央爭取4千2百多萬補助，加上自籌款1千6百多，投入總經費5千8百多萬拆除重建。

陳濱興表示，由於學校近海，冬天的東北季風帶來非常強勢的風，因此認為需將舊有的校舍拆除重建，在北面興建一棟2層樓的建物，設12間教室，興建一方面可以擋風的教學大樓，一方面提供安全的建物提供給學生上課。

陳濱興表示，工程預計2年後、110年5月完工，除了有6間教室，還有圖書室、行政教室，給孩子更完善的硬體教學。

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