「花卉裝置藝術設計大賽」頒獎！

2019-02-22 15:41

〔記者歐素美／台中報導〕台中花博后里馬場園區花舞館競賽廳「花卉裝置藝術設計大賽」，即日至3月10日展出，這項競賽共有國內19個知名花藝單位參與，「庭坊花卉園藝」以台灣的用餐餐具筷子，搭配臭豆腐、大腸麵線、小籠包、珍珠奶茶、蚵仔煎等特色夜市小吃，跳脫傳統的花卉展示框架，讓遊客體驗屬於台灣獨特的裝置藝術，榮獲金獎殊榮。

台中市政府今天舉行「花卉裝置藝術設計大賽」頒獎典禮，由教育局副局長許春梅頒獎給金獎得主庭坊花卉園藝「食．花現台灣」；銀獎儷景景觀設計有限公司「延異」及陳寶芬「信與結」。

中華文創產業美學生活推廣協會「向大師致敬」、社團法人中華盆花發展協會「舞動豐原」、尤加利花苑「享宴」則榮獲銅獎；尚芳花藝設計坊、花間集花藝設計行、千江藝術事業股份有限公司則榮獲佳作肯定。

教育局表示，傳統花藝著重於有限的空間或容器裡，利用花材本身的特性、顏色、架構等要素，拼湊出美麗的畫作，雖賞心悅目，卻容易陷入固定插花模式的束縛；裝置藝術有別於傳統花藝，彈性及自由度更大，但裝置藝術外觀上缺乏柔性，藉由花卉與裝置藝術結合，可突破彼此既有限制，為裝置藝術注入新的生命。

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