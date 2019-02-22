行銷120個國家 美商晶球食品驗出高含量黃樟素

2019-02-22 15:44

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學特聘教授易光輝團隊執行「台灣化妝品安全管控與產業升級之平台建置」計畫，檢測出美商傳銷公司販售的「保衛複方晶球」食品，含致癌的黃樟素高達819ppm，比政府規定飲料中添加不得超出1ppm高出819倍；衛生局表示，1ppm的限制是針對飲料，並未規範到食品，但該產品含肉桂成分，卻未標示「孕婦忌食」警語，已要求業者下架回收，不得販賣。

台中市衛生局對此表示，依食品安全衛生管理法及「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，因生薑、肉桂等天然植物含有濃度不一的黃樟素成分，可能添加於飲料中增加風味，現行法規規定，飲料的黃樟素限量標準1ppm，其他食品則未有黃樟素限量規定。

易光輝指出，黃樟素屬於香料，行政院衛福部「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，限制飲料用量需低於1ppm，世界衛生組織國際癌症研究機構則將黃樟素列為第二級B類致癌物，1981年美國FDA已明列禁用，但該美商公司卻販售經動物實驗證實有致癌風險的黃樟素晶球食品。因該產品包裝標示用法與用量為1天食用3粒，若以飲料限量計算，吃1顆等於喝了819倍1ppm的等量黃樟素飲料。

易光輝說，該公司官網指稱該項產品行銷全球120個國家，會員遍佈全球，擔心民眾長期吃下高含量黃樟素的食品恐致癌，第一時間便寫信給該公司美國創辦人，建議「下架、回收」，但該公司表示「產品沒問題」。台灣分公司雖已停止上架，但直銷常有衝業績囤貨情形，建議政府應依據食品安全衛生管理法，要求相關業者立即公告停止使用或食用，並予回收、銷毀、退費。

台中市衛生局對此表示，依食品安全衛生管理法及「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定，因生薑、肉桂等天然植物含有濃度不一的黃樟素成分，可能添加於飲料中增加風味，現行法規規定，飲料的黃樟素限量標準1ppm，其他食品則未有黃樟素限量規定。

黃樟素經國際分類歸為2B類致癌物，植物中的天然黃樟素成分，如在正常的飲食狀況下攝取，毒性危害不高，但若為化學添加的黃樟素原料則需特別注意對人體肝、腎的損傷，長期食用有致癌風險。

衛生局表示，該產品經食品藥物安全處稽查發現含有肉桂成分，卻未標示「孕婦忌食」警語，衛生局昨已依法責令業者下架回收，不得販賣；針對弘光科大檢出黃樟素濃度819ppm的問題，並已將業者產品、製程及配方等資料送至衛福部食藥署進一步檢驗與評估。

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