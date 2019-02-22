麻疹疫情連環爆 疾管署：又新增3病例

2019-02-22 15:16

〔記者吳亮儀／台北報導〕麻疹疫情爆不完！疾病管制署今天下午公布新增3例麻疹確定病例。

病例1是30多歲男性，春節曾赴澳門旅遊；病例2是無國外旅遊史的30多歲女性，分別在2月15日及16日發病、17日及18日出疹，感染源待釐清。

病例3是另一名20多歲男性是在2月8日發布的北部30多歲男性越南境外移入個案、並在台北市一診所就醫的接觸者（診所病患）。病患在2月19日發病、21日出疹，這三名新增個案目前都在居家隔離中。

該南境外移入個案的164名接觸者的健康監測將至今天屆滿，累計共5名接觸者發病確診，包括2名診所護理師、2名急診室陪病家屬及1名診所病患。

衛生單位已掌握這三個病例的家庭、職場及校園接觸者初步共101人，監測最長至3月15日，其他相關接觸者持續匡列中。

病患在可傳染期間有賣場、餐廳、校園等公共場所活動史，提醒民眾如曾於附表時段出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天，自最後接觸日起算。

一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩速就醫並主動告知接觸史。

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