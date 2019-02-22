台南將軍胡蘿蔔節228登場 推胡蘿蔔風味餐、拔蘿蔔體驗

2019-02-22 15:04

〔記者楊金城／台南報導〕將軍胡蘿蔔正值產季，品質全台最好，將軍區農會28日將在將軍國中舉辦「紅將軍胡蘿蔔產業文化節」，推出1客只要50元的胡蘿蔔風味套餐、胡蘿蔔大福、1顆10元的胡蘿蔔黃金饅頭，一旁就是美麗的木棉道，遊客賞花還能下田參加拔蘿蔔體驗，十分受歡迎。

有「胡蘿蔔的故鄉」稱譽的將軍區，種植全台最多的270公頃胡蘿蔔，年產值8千萬元，目前正是採收旺季，但受到暖冬、雨水少影響，胡蘿蔔產量比往年約減少2成，今年1分地產量約在8千到9千台斤間，契作價格1台斤2.8元維持平盤，以內銷和外銷香港、日本為主。

將軍區也是「木棉的故鄉」，將軍農會結合木棉和胡蘿蔔二大產業特色，2月28日將在南廿一線木棉道旁的將軍國中舉辦紅將軍胡蘿蔔節，3月3日另在將軍農會旅遊服務中心舉辦胡蘿蔔田園體驗教育活動。

農會總幹事吳明成說，將軍胡蘿蔔因生長期長達4個多月，出產的胡蘿蔔品質香甜全國最好，全國最好吃，舉辦胡蘿蔔節以行銷將軍胡蘿蔔相關產業。

胡蘿蔔節開幕當天，限額80人舉辦拔蘿蔔體驗，1人250元，送大福DIY和胡蘿蔔入菜的風味餐，胡蘿蔔風味餐有牛蒡飯、麻香油飯、皮蛋瘦肉粥和碗粿，1客套餐只要50元，還有鮮榨香甜的胡蘿蔔汁和1顆10元的胡蘿蔔飯頭。

最特別的是胡蘿蔔大福，是利用胡蘿蔔汁加糯米製成外皮，內餡用胡蘿蔔果凍加上紅豆、草莓製成，讓人想嘗一口。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/