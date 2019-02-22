深澳電廠確定不蓋 新北市爭取改為這個用途！

2019-02-22 14:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市政府反對深澳興建燃煤電廠，經行政院宣布停建後，新北市觀光旅遊局再拋出新議題，希望能爭取將深澳電廠土地改為發展風景特定區，觀旅局長張其強說，比照新北市現有烏來、碧潭、十分瀑布和瑞芳水金九等4個風景特定區，以陸海空「三棲」生態資源為訴求，預計可成為吸引包括一般遊客、潛水愛好者、賞鳥人士的新樂園。

張其強說，深澳漁港海洋生態保育有成，新北市將會發展海岸地質公園及海洋生態遊憩帶，深澳漁港周邊海域，擁有豐富海洋資源與地形景觀，觀旅局委託學術單位，針對深澳附近海岸受海蝕風化所形成的奇岩怪石，進行蒐集調查，除大家已經熟知的酋長岩、象鼻岩外，陸續還發現包括了神似犬隻的造型石，以及沿岸豐富的蕈狀岩、豆腐岩等。

新北市政府已於2014年公告劃設為瑞芳保育區，維護海洋生態，近來保育有成，海底出現大海扇珊瑚群、玫瑰花園珊瑚群，更意外發現極罕見生物「龍女簪」在此處落腳，根據基隆鳥會調查發現，全世界瞬間俯衝速度最快，國內列為一級保育類動物的猛禽「遊隼」，在北海岸及東北角等地，共有10個穩定樣區，在深澳象鼻岩確認已有一個「遊隼」巢位。

觀旅局評估深澳具有風景特定區的條件，可以低度開發為原則，維護現有原貌前提下，強化周邊配套措施，像是深澳鐵道自行車RailBike，零污染電動機車，以大眾運輸工具串連周邊景點，將可發展觀光休閒聚落，發展在地經濟。

張其強表示，所以原本規劃興建深澳燃煤電廠的預定用地，期待台電能與新北市府合作，推廣深澳地區的生態深度旅遊。

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