「天空之夢」摩天輪美出新高度！ 遊客體驗置身雲霧之上

2019-02-22 14:26

〔記者歐素美／台中報導〕美的宛如置身雲端！網友空拍，捕捉到台中市麗寶樂園渡假區全台最高摩天輪「天空之夢」雲霧繚繞的美景，並將照片貼到當地社團引發熱議，讓網友直呼「超幸運」！

根據中央氣象局資料顯示，台中市近日出現低雲及局部霧的天氣，意外使得海拔高度384米的「天空之夢」摩天輪，出現被雲霧包圍的奇異景象，拍攝網友昨下午5點在麗寶樂園同意下展開空拍，照片中的摩天輪矗立在雲海中，搭配即將西下的夕陽，雲霧彷彿也被染上了一層淡淡的橘黃，絕美景緻令人屏息。

麗寶樂園表示，本月20日起，傍晚時分常出現多雲霧的狀況，不少搭乘「天空之夢」摩天輪的遊客，原以為碰上能見度差的壞天氣，但當摩天輪轉到最高點時，才發現置身雲霧之上，驚覺遇到難得一見的特殊景象。

「天空之夢」摩天輪自2017年5月13日啟用，不論是迎曙光、夕陽或跨年夜間燈光秀搭配煙火的絢爛美景，多種面貌，令人驚艷，吸引許多攝影好手運用空拍鏡頭紀錄美景，麗寶樂園特別提醒民眾，空拍攝影需事先與園方聯繫。

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