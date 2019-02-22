台鐵砸近8000萬推觀光列車 問題重重讓鐵道迷感慨...

2019-02-22 15:02

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵為推廣鐵道觀光，砸下7900萬升級環島之星觀光列車，不過設計曝光後卻被調侃是「台鐵美學」，有鐵路迷就點出設計上的諸多問題，「就是想到什麼，做什麼。」

台鐵局預定於今年8月開放觀光列車給外界申請包車，車內裝有卡拉OK、站位吧台等裝備，車廂還以藍色作為座椅主色，希望呈現環島的美麗海景意象。不過有鐵道迷卻在臉書社團「台鐵家族」感嘆，「台鐵美學正常發揮：說不出的難過。」他無奈表示，深藍座椅搭配星座線條加粉綠色頭巾，「一定要這樣制式的座椅+頭巾才甘願嗎？」

該鐵道迷也對車廂內的站位吧台有意見，「你不說是吧台，我還以為是公廁的置物板。」他認為用不鏽鋼管滾成的支架，很像廁所中起身用的扶手。鐵道迷又指出，這明明被稱為「景觀列車」，為何卻裝了俗不可耐的卡拉OK，「我到底是來看風景還是聽人唱歌？」

該鐵道迷認為，台鐵觀光列車元素、材質放那麼多，不覺得很亂？「簡單來說，就是想到什麼，做什麼。」

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