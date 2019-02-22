中市城鄉差距？ 公車候車環境差很大

2019-02-22 14:23

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市不少公車站因陋就簡，其中太平區太平國小前，有6條路線經過，但欠缺候車亭，民眾只等坐在周邊變電箱等公車，市議員張玉嬿今批評，城鄉差距大，非常不友善，應設候車亭；市府公共運輸處回應，全市今年將增設75座。

市府推動10公里免費公車，鼓勵市民搭乘大眾運輸工具，雖已初步建立市民搭乘公共運輸的習慣，但也凸顯城鄉候車環境落差問題。原市區多數站牌都設有候車亭，甚至還有太陽能供電及公車到站資訊等；原縣區多為簡陋站牌，民眾等車環境大多非常惡劣。

以太平區太平國小為例，目前有3、51、74、280、286、288等6線公車，可前往高鐵站、東山高中、大坑九號步道、嶺東科大、台中二中、新烏日火車站、修平科大等，班次非常多，有不少學子、老人在此候車，卻僅有獨立式站牌。

王姓學生向張玉嬿陳情指出，因為沒有候車座位，不少長者站到腳痠腿軟，想坐下來喘口氣只得坐在周邊變電箱，有時人多，還會有學生爬上變電箱看手機等公車，景象很像落後地區，也無法遮風蔽雨。

劉姓老婦也說，自己患有慢性疾病，在這等公車對不宜久站的她相當不便，想稍微休息又怕變電箱的電磁波幅射，遇到大雨或烈陽若沒帶傘，真的是無處可躲。

張玉嬿表示，原縣區公車班次較市區少，候車時間長，大都是獨立式站牌，沒候車座位，對行動不便者非常不友善，連太平國小站班次這麼頻繁也因陋就簡，與市區有眾多候車亭相比，城鄉差距過大，要求儘速設設候車亭。

公運處指出，升格直轄市8年，增設367座候車亭，其中252座在原縣區、115座在原市區，但縣區人行道用地受限，常找不到適當位置，市府樂意加速原縣區設置，提供更多服務。

公運處表示，今年將增設75座候車亭，經費2500萬元，逾55座增設在原縣區，太平區太平國小站將設置太陽能智慧型候車亭，預計3月完工，提供民眾舒適的候車空間。

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