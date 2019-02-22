台東首場農民節 表揚121位優秀農民

2019-02-22 13:48

［記者張存薇／台東報導］台東縣農會今天舉辦農民節優秀農民表彰大會，共有包括全國十大神農獎林耀精及全國名米產地冠軍曾鵬璋、莊炘原等121位農友獲獎，農民歡聚慶祝屬於自己的節日，也發願更努力打拚。

台東縣今年由縣農會打頭陣舉辦農民節，明天為池上鄉農會、26日鹿野地區農會舉辦，其他農會舉辦時間則為3月9日至30日。

台東縣農會理事長邱慶河指出，台東縣總耕地面積為4萬6989.89公頃，產銷班共有313班、5112位班員，而去年風調雨順，包括紅藜、稻作，香蕉、釋迦都盛產，鳳梨釋迦外銷量達1萬1655噸、產值高達9億4800萬元。

副縣長張志明及各農政單位首長紛紛出席，並陸續頒獎表揚鹿野地區農會林旺製茶廠林耀精榮獲第31屆全國十大神農獎、池上鄉農會曾鵬璋榮獲2018年「台灣稻米達人冠軍賽台灣有機米組」冠軍、關山鎮農會莊炘原榮獲2018年「台灣稻米達人冠軍賽台灣好米組」冠軍，共計121位優秀農民，農民開心看表演、摸彩，歡慶屬於自己的節日。

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