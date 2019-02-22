學童問：高雄有冬天嗎？國小校長改穿短褲

2019-02-22 12:51

［記者黃旭磊／高雄報導］今年根本沒冬天！國小學童質疑校長長褲、襯衫穿著，校長改穿夏裝獲好評。

根據中央氣象局資料，今年暖冬，創下10年最熱冬至氣溫紀錄，高雄均溫也攝氏28至30度，而新上國小校長王彥嵓，開學後每天在門口迎接學童上課，穿著遭揶揄「根本沒冬天，穿這樣不會太熱嗎？」

王彥嵓決定從善如流，改穿短袖搭短褲道早安，每天搭配不同風格，有時襯衫打領帶搭短褲、有時POLO衫搭短褲，讓學童、老師及家長眼睛亮起來，覺得新奇有趣。

短褲風竟成為校園話題，學童歡喜跟「短褲校長」自拍，覺得很親切跟自己「同一國」。小四歐家君說，從沒看過校長穿短褲，打破印象，太神奇了。同學吳季庭也說，原來穿襯衫打領帶也可配短褲。

擔任彌陀國小校長期間，王彥嵓於2016年獲頒教育部「第三屆藝術教育貢獻獎」，當年與老師、耆老振興地方皮影戲文化，外界認為讓百年歷史老校重生。

王彥嵓表示，時尚美學不是用金錢衡量，透過不同穿搭展現禮貌儀態、活動機能、場合需求及質感品味等，衣著「美感」可列為學校本位課程。

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