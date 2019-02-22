抽菸惹的禍 65歲的他步行無法超過100公尺

2019-02-22 11:42

〔記者彭健禮／苗栗報導〕65歲廖姓男子，為長年在國外奔波的商務人士，身體狀況良好也沒有慢性疾病，唯因工作長期有抽菸、喝酒。近來，他腳步變沉重且小腿痠痛，甚無法步行超過100公尺，求診發現，雙側腿部血管阻塞，經手術將硬血栓取出，貫通雙側血管，恢復順利步行。醫師表示，血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，建議癮君子盡早戒除，保障健康。

大千綜合醫院心臟內科醫師江佳鴻表示，廖男接受血管電腦斷層檢查及口服抗凝血劑的治療，在電腦斷層檢查中發現，大腿兩側血管是完全阻塞的，往小腿的血流都是靠細小的血管從別的地方接通下來，所以這些血流無法供應小腿在運動時足夠的養分與氧氣，才會出現無法走遠的狀況。

由於廖男大腿兩側塞住血管的血栓非常的厚實，不易穿透並去除，因此江佳鴻會同心臟外科醫師李俊毅一同替廖男手術，將頑固的硬血栓逐一取出，成功貫通雙側血管，不需要額外接受人工血管繞道手術。

手術完成的當晚，廖男已可以自行散步超過100公尺的距離，後續門診追蹤也恢復像過去一樣活動力，且不會有走不動或小腿痠痛的問題。

李俊毅表示，腿部的血管栓塞常發生在小腿，但雙側同時發生的機率非常少。若會發生雙側的血管栓塞，大多是因為心臟裡有大型的血塊產生，在心臟跳動的過程中掉下來，隨著血液流到腳上而卡住，且這類型的病人大多有心律不整的問題，同時血栓掉落及症狀的出現是很快速的。

江佳鴻表示，以廖男的狀況研判，慢性的血管阻塞來自於慢性的血管發炎及多次長時間的搭乘飛機，由於廖男有抽菸習慣，香菸中的有害物質滲透到血液裡引起血管發炎，造成血管表面出現不平滑坑洞及突起，加上血管發炎時會聚集許多細胞及血小板的堆積，越積越多之下血管就會完全被堵塞住。雖然血管阻塞的原因很多，但菸害是最為重要的因子，建議民眾盡早戒除菸癮，保障自身健康。

廖男於一年前，發現以前能輕易登上的小山丘，需花更多時間且休息次數變多才能攻克，原本可以輕鬆走完的路，也因腳步變沉重且小腿痠痛，而舉步維艱，最近連走路的距離已經無法超過100公尺，造成生活上非常的不方便，到大千醫院求診。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/