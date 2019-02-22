政大蔣介石銅像馬腳被砍 校方報警並將求償

2019-02-22 10:42

〔記者吳柏軒／台北報導〕政治大學後山的蔣介石騎馬銅像，今凌晨遭砍斷1隻馬腳，已有學生許哲榮及友校社團夥伴等出面自稱是「鋸蔣行動者」，並聲明關心轉型正義；政大校方今上午表示，已報警並將修復銅像，稱銅像在過去已有校務會議討論，對破壞行為不苟同，將追究求償。

政大後山校門口有1尊「蔣介石騎馬」銅像，今凌晨2點一群關心轉型正義的大學生發出聲明，認為要徹底清除校園內威權象徵，直接行動鋸除銅像1隻馬腳；並擬在下午2點召開記者會，由政大鋸蔣行動者許哲榮及友校社團夥伴出面，說明行動緣由。

政大主任秘書何賴傑表示，政大歡迎民主多元的意見表達，但針對毀損校園公物的行為，已經向警方報案，並將提出毀損罪告訴，目前不對涉案者做任何猜測，若是校內學生，將依校規祭出懲罰；而該銅像將會進行修復，修復期間暫不開放。

何賴傑說，政大針對校內的蔣介石銅像，過去已有相關討論，並曾透過校務會議，遷移過圖書館內的蔣介石半身銅像，當初後山騎馬銅像也一併討論，最後是採保留，目前校內並未針對銅像另起討論議案。

何賴傑強調，言論自由是基本人權，但校方對於使用暴力手段主張言論自由之行為不予苟同，希望社會各界可以和平理性的手段表達對公共事務的意見。

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