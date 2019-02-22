澎湖黃金龜王市價逾千萬！2得主擲杯勝出

2019-02-22 07:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵系列重頭戲-馬公山水上帝廟金靈龜、鎖港北極殿黃金龜王，市價都逾千萬元以上，昨日深夜得主雙雙出爐，分由祥興企業有限公司陳俊明、東森天美仕全球新連鎖企業呂芮甄以6聖杯獲得，都有出現同杯競爭對手，戰況激烈。

今年澎湖元宵單體最重的為鎖港北極殿260兩黃金龜王、總和最重則是山水上帝廟372兩金靈龜王（大龜228兩、金蛋144兩），以目前每錢金價約5000元計算，市價都逾千萬元以上，因此必須有相當身家才敢擲筊乞求，得標者廟方會要求提出等值房產抵押，避免出現「龜上壁」，造成重大損失。

山水上帝廟為澎湖元宵金龜創始廟宇，經過連續3天擲筊，晚間11時結束後，出現陳俊明與上帝廟主委許吉慶同為6聖杯，但陳以6聖1笑勝出，已連續3年求乞不得的陳俊明終於一償宿願，請回372兩金靈龜，允諾明年將加心願歸還382兩金靈龜，陳希望金靈龜能保佑公司平安順利賺到錢。

至於鎖港北極殿黃金龜王之爭，以往每年都是舉辦5天元宵慶典，今年縮減為3天，晚間11時結束同樣出現2位6聖杯得主，廟方決定舉行PK大賽，結果由新北市首次抵澎參加元宵盛會的呂芮甄，以8聖杯技高一籌擊退強敵廖敏如，明年將「加心願」歸還260兩黃金龜王

呂芮甄昨日甫抵澎，參加鎖港元宵盛會，先以9聖杯乞得5兩金龜，又再拿下黃金龜王，呂歸功於宗教指引的力量。

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