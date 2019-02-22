台大醫院研究全球首證實 菌血症患者角膜可移植

2019-02-22 07:17

〔記者林惠琴／台北報導〕台大醫院自2013年承接設立國家眼庫，最新發現菌血症患者捐贈的眼角膜經消毒、使用抗生素等層層把關，可用於移植，不會提高感染風險，這是全球首個證實菌血症角膜移植安全性的研究，可提高國內可用捐贈角膜至少一成，依國外研究推算甚至可增二成五。

層層把關 降低感染風險

台大醫院眼科部角膜科主任胡芳蓉表示，角膜如同透明凸透鏡，提供眼睛聚光能力，當車禍、感染或其他因素發生嚴重混濁及水腫時，可能就需移植。從國家眼庫成立後，國人捐贈角膜從2013年的259例倍增至去年的537例，平均等候角膜移植時間也由123天降至96.5天，但仍有努力空間。

胡芳蓉指出，傳統眼庫標準作業準則認定，菌血症捐贈者的器官及組織會遭血液污染、有感染疑慮，因此即使有人捐贈也不會採用，例如美國就未採用。但近年國際上對菌血症角膜不能用的說法已出現質疑聲浪。

可用捐贈角膜 提高一成

且由於國內捐贈者過世前多因疾病會住院一段時間，罹患菌血症比率較高，為了不辜負捐贈者大愛，提高捐贈角膜利用率，台大醫院收集2014年1月至2017年6月國家眼庫處理的454位捐贈者、共885例角膜，扣除188例角膜未作血液微生物培養外，分析70例來自菌血症捐贈者、627例來自非菌血症捐贈者的使用狀況，結果發現兩組角膜內皮細胞密度無差異，手術成功率高達九成九，術後也未併發感染。

角膜不含血管 不易污染

胡芳蓉解釋，眼球有血液房水屏障與血液視網膜屏障，血液中細菌不易進入眼球，且角膜不含血管，更不易遭受血液細菌污染，具有不同於其他器官組織的特性；此研究改寫國際上認為菌血症角膜不可用於移植的認知原則，已刊登於頂尖《英國眼科學期刊》（British Journal of Ophthalmology）。

衛福部醫事司長石崇良強調，早期國內六成移植角膜依賴國外眼庫進口，經長途運輸、震動與溫度變化，角膜內皮細胞數目會減少而影響手術成效，且患者得支付國外眼庫5萬至10幾萬元，成立國家眼庫後，角膜是近年器官捐贈成長最多的項目，費用也由健保給付，大幅降低民眾負擔。

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