02/22 各報重點新聞一覽

2019-02-22 06:15

自由時報

退將年薪350萬還貪

退輔會轉投資事業的欣桃天然氣股份有限公司，曾官拜中將的前董事長孫玦新與現任總經理邱希庚，被控涉嫌指示各業務承辦人及會計組長，簽發交際費、購買禮券卻中飽私囊各逾五百萬元，桃園地檢署廿日指揮桃園市調處搜索欣桃公司等處，傳喚孫、邱及五十八歲宋姓會計組長到案，三人訊後被依涉犯「證券交易法」特別背信罪，分別以五十萬、五十萬、三萬元交保。

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全球首證實 菌血症患者角膜也可移植

台大醫院自二○一三年承接設立國家眼庫，最新發現菌血症患者捐贈的眼角膜經消毒、使用抗生素等層層把關，可用於移植，不會提高感染風險，這是全球首個證實菌血症角膜移植安全性的研究，可提高國內可用捐贈角膜至少一成，依國外研究推算甚至可增二成五。

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昏迷4個月 「普悠瑪」謝小弟會笑了

去年十月二十一日台鐵普悠瑪出軌翻覆，造成超過兩百人傷亡，其中家住台東、現年七歲的男童謝沛帛腦部重傷，一度昏迷近四個月。昨日傳出好消息，謝小弟逐漸恢復意識、甚至會對家人微笑了，謝媽媽很期待兒子很快就能「再喊一聲媽」！

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蘋果日報

亞洲第一 政院通過專法保障同婚 可收養 禁跨國婚

亞洲首部同婚專法在台灣！歷經同志團體33年努力，行政院昨拍板同婚專法「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，待立院完成立法，未來同志可合法結婚、收養另一方血親子女、享繼承權及財產權，也須對婚姻守貞忠誠；《民法》對配偶、夫妻、結婚或婚姻的規定同志都可享有。但仍無法跨國同婚、不能收養無血親關係的孩子。台灣婚姻平權邁出劃時代一步，但仍有努力空間。

多打麻藥 淫醫性侵女病患 妻裝針孔捉姦 意外錄下犯行

醫師成惡狼！桃園市執業婦產科醫師林勤人，去年4月替女病患進行引產手術時，故意多打麻藥讓病患睡久一點，並支開護理師，性侵女病患，林妻懷疑丈夫出軌，事先在診間架設針孔，本想錄小三姦情，未料卻是如此不堪畫面，氣得報案，林男坦承犯行，昨遭檢方依可處7年以上徒刑的加重強制性交罪起訴，其診所也已停業。

聯合報

台船喋血34小時海上驚魂 海巡8特勤海空救援

屏東東港籍遠洋鮪釣船「穩鵬號」前天凌晨在印度洋海域作業時，發生船員械鬥造成兩死，台灣籍漁業署觀察員楊文斌、船長陳振茂及輪機長高信光三人鎖在艙內待援。昨天下午，三人趁隙與四名漁工跳海逃生，被馳援的漁船救起，結束長達卅四小時海上驚魂。

中美貿易協商 擬6項諒解備忘錄

路透引述知情人士報導，已互相加課關稅的美中兩國，為解決貿易爭端裡最棘手的議題，已開始起草原則性承諾，這是雙方為結束七個月貿易戰的最重大進展。雙方並研究解決貿易失衡的短期對策，涵蓋十個領域，包括中方購買美國農產品、能源與半導體等商品。

中國時報

期待變天 連吳心腹力促吳敦義做無私黨主席 關鍵時刻 抬轎造王

國民黨主席吳敦義在拋出「保留不選的可能」後，再釋出「不完全排除」徵召高雄市長韓國瑜，吳敦義葫蘆裡賣什麼藥？前圓山飯店董事長李建榮昨指出，國民黨能否重返執政，吳是關鍵力量，如果能夠認清勢已不在自己身上，退一步海闊天空，當國會議長也是可繼續發揮影響力的舞台。

談判重大進展 路透獨家披露 陸美貿易終戰協議 呼之欲出

美陸新一輪部長級貿易磋商於21日至22日在華府登場前夕，路透援引了解談判內情人士報導說，雙方針對貿易爭端中最棘手的議題，已經開始勾勒貿易協議的基本大綱，包括起草涉及結構性議題的6項諒解備忘錄。這也是美陸貿易戰開打7個月以來，雙方邁向「終戰」的最重大進展。

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