明天才發售！「東沙環礁郵票」傳被科長提早流出

2019-02-21 22:19

〔即時新聞／綜合報導〕中華郵政公司以東沙環礁國家公園之美為題材，將於明（21）日發行4種印有東沙環礁國家公園圖案的郵票，不料今（20）日卻傳出，有科長提前拿到這些「未發售」的郵票，甚至還發給親朋好友，讓人拿去使用寄出。

有網友今在臉書公開社團「郵局郵政全民開講」PO出照片，表示照片中的該封信件是朋友寄給他的，然而從照片可見，信封上使用的郵票，竟然就是明天才開放販售的「東沙環礁國家公園郵票」系列之一，且面值28元是推出的4種郵票裡最貴的1張，讓該名網友感到相當困惑，「朋友說這是『某科長提前給他的』，不知道有多少價值？」

許多網友得知後紛紛留言「哇！罕見的早產封！」、「這科長平常應該交關很多」、「事先售出郵票本就不對」、「若郵局官員可以這樣搞，郵票還有收集價值嗎？」、「郵局應該提告吧！抓出幕後黑手，誰把郵票提前賣出」、「這下害死他朋友了」。

東沙環礁國家公園郵票將於明天正式發行，1套裡面共有4枚不同圖案，其中又可分為面值8元的東沙環礁、13元的東沙珊瑚礁、15元的東沙海草床及28元的東沙島。

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