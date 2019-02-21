被無私奉獻感動 名導、影后為恆春基督教醫院拍片

2019-02-21 21:22

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春基督教醫院長期為偏鄉付出，知名導演榮士翬機緣下訪談了院長陳志成，深深被恆基在恆春半島為老人、孩童與新移民的付出所感動，特別與恆基攜手合作拍攝影片「不想被遺忘的企盼」，還找來2018金馬影后謝盈萱跨刀配音旁白，希望更多人看到偏鄉醫療及弱勢族群的需要。

談及整個拍攝過程，陳志成仍不敢相信名導演能「看見」恆基，他回憶，「當時榮導主動來到醫院，向我們提出拍攝影片的構想，起先我們還半信半疑哪有這麼好的事情？但榮導積極的態度，催促著我們的腳步與他一起完成這項任務。」

陳志成表示，榮士翬曾深入台灣與第三世界許多角落，加上曾住在恆春五年，想要了解更多偏鄉醫療的渴望，與恆基同仁實地走訪個案家庭和聚落，去到了有無醫村之稱的九棚，還有藏在東岸山海中的旭海，看見了他從未認識的恆春半島，聽著許多生活在黑暗角落的生命故事，無論是從孤獨長者的背影，還是被現實鎖住的孩子雙眼中，都深深悸動、震撼、衝擊著他的心。

全長兩分半鐘的「不想被遺忘的企盼」影片，在謝盈萱溫暖的口白帶領下，看到恆春半島許多陰暗及需要幫助的角落，更了解動輒數十公里的關懷工作有多艱辛；榮士翬也透過恆基表示，希望影像傳達這塊土地的需要給更多人知道，讓更多人一起成為照進這地黑暗的亮光。

42歲的知名廣告導演榮士翬2006年就開始拍攝許多公益紀錄片，近期最知名的商業作品，應該是廣為人知的搭配日本女星練瑜伽的胃藥廣告系列，還有汽車及政府政策宣導廣告都能看到他的作品。

恆春基督教醫院影片「不想被遺忘的企盼」：

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