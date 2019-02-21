醫病》70歲保全生「這個病」亂揮指揮棒 治療後保住工作

2019-02-21 21:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕70歲的劉先生擔任大樓保全員，罹患類風濕性關節炎已經20年，手腳關節腫脹變形都未就醫，手腳僵硬、跛行，只能做大夜班，還差點丟了飯碗，才在家人陪同下看醫生確診，病情嚴重，吃藥半年無效，生物製劑治療前篩檢出潛伏肺結核投藥，去年注射生物製劑至今，關節消腫大半，病情控制穩定，恢復正常工作，也轉到白天班。

台中榮總過敏免疫風濕科醫師曾智偉說，類風濕性關節炎是自體免疫疾病，有「關節炎之王」稱號，國人罹患類風濕性關節炎有10萬人，好發於40至60歲，發生原因多重原，包括遺傳及抽菸、牙周病等慢性感染，是嚴重的發炎性慢性關節疾病，患者應早期發現治療，不要拖延，免得關節嚴重破壞殘損，無法恢復，而且也會引起心、血管、肺、腎、皮膚等多重合併症。

劉先生抽菸、有牙周病，50歲就出現手腳關節腫脹，原本不在意，逐漸惡化變形、僵直，到行動不便，更不便就醫，後來只能擔任大夜班保全，熬夜卻讓手腳關節更腫痛，後來連指揮棒也亂揮、無法控制，走路跛腳，常被住戶抱怨，工作不穩定，才被姊姊帶去就醫。

曾智偉說，劉先生前年就醫時已經是中重度的類風濕性關節炎，口服藥物幾乎無效，接著接受生物製劑後，一個月後病情就大幅改善。

台中榮總今天也發表獲得SNQ國家生技醫療品質獎肯定成果，過敏免疫風濕科主任陳怡行表示，2018年以「類風濕關節炎達標治療低風險」榮獲國家生技醫療品質獎銅獎，銅獎即代表全國第一，而且中榮治療的病人有1/3都達到緩解，優於美、日、德、英、瑞典，成績卓著。

曾智偉說，類風濕性關節炎在生物製劑療效佳，但潛伏結核占患者約15％、B肝帶原約10％，因此應先做B肝和肺結核篩檢，優先投藥治療，避免使用生物製劑後，因為屬於免疫抑制藥物，造成病發或感染，出現猛爆性肝炎或感染肺結核，中榮醫療團隊在全面執行篩檢後，B肝復發率每10萬人（年）從1207.23人減至297.32人，肺結核從每10萬人（年）從2069.78減至247.77人。

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