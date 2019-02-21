通報死亡海龜竟就地掩埋？ 水生物收容中心：因無研究需求

2019-02-21 20:35

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島最近出現多起海龜死亡擱淺案件，有發現民眾質疑，通報海巡及研究單位後，竟沒有帶回海龜，而是在附近就地掩埋，認為根本白白通報；海生館水生生物收容中心解釋，發現受傷、死亡海龜有一定程序及平台討論，通常死亡多時且沒有研究價值才會掩埋，並非同一方式處理。

有民眾日前在恆春海邊發現死亡海龜，通報海巡及研究單位後，過沒多久就看到海巡人員在附近海灘將死亡海龜就地掩埋，沒有帶回解剖死因或進行採樣研究，讓他感覺通報海龜死亡案例似乎是「白做工」，沒有任何後續的意義。

對於「白做工」質疑，負責台灣南區海龜救傷的海生館水生生物收容中心表示，「有一套完整機制，通報絕非有意義」，當民眾或海巡發現海龜擱淺後，會拍照轉通報到「海龜救傷平台」，平台上有海生館、海洋大學、縣市政府農業單位以及海洋保育署人員，就會立刻討論。

除了受傷海龜立刻送醫治療，「海龜救傷平台」成員對於明顯死亡多時的海龜，會由現場人員研判地點、死因、致命原因是否特殊，研究單位是否有採樣的需求，如果都沒有，經發生地縣市政府人員同意後，才會進行掩埋，過程並非民眾看到的「通報後便就地掩埋」。

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