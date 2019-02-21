「淡水第一漁港」水域填築 地方憂破壞珍貴景觀

2019-02-21 20:44

〔記者陳心瑜／新北報導〕舊稱滬尾漁港的「淡水第一漁港」見證淡水開港，更以夕照聞名，新北市政府漁業及漁港事業管理處規劃填築淡水第一漁港部分水域，改善漁民作業環境和遊客動線，地方憂「填海造陸」破壞景觀。新北漁業處今天召開說明會，公布修正方案，表示已採最小的碼頭面延伸方案，全案將報漁業署審核，最快5月動工、明年3月完工。

新北市漁業處今天在「淡水第一漁港水環境營造改善工程」施工說明會，公布修正後方案，但仍有學者、民代認為應採最小幅度施工，降低景觀衝擊。

淡水第一漁港在淡水老街末端，中正路25巷旁，漁業功能因泥沙淤積而式微，現況零星停放傳統舢舨、小漁船，由東、南和北堤圍繞，沿岸有漁船油庫機房、漁具倉庫改造而成的淡水漁文影像館和特色店家，吸引不少遊客造訪。

汪昭華說，此案經過修正，將原本東、北、南堤平均延伸4米至10米的寬度，降低到只延伸4米；也從減少22%水域，修正為減少15%。

汪昭華說，既有碼頭寬度僅1.5米，不敷漁民使用，疏濬車無法駛近。完工後，增加供漁民上岸的碼頭階梯共6座、全區無障礙水岸步道並增設智慧型路燈（顯示螢幕），日後也能定期疏濬，改善港區惡臭。

市議員鄭宇恩表示，新計畫仍衝擊滬尾漁港景觀，「水環境資源應該永續經營」，無法認同水環境營造要靠減少水域，希望中央專業審核。

沿岸店家則認為，淡水老街已經沒有老街的樣子，連老漁港也要蓋成新的，談何提升觀光。也擔心水域面積減少後，每逢大潮、颱風時，淹水情形會更加嚴重。

汪昭華說，由於漁港是開放水域，經過水文分析，工程沒有導致岸邊店家淹水的疑慮。

市議員蔡錦賢以及淡水漁會代表認為應盡速施工，區隔漁作、遊客動線；更讓年邁漁民可走新階梯上岸，不用再辛苦爬梯；能停更多船隻；寬闊的水岸步道能吸引更多遊客駐足。

漁業處表示，全案經費約5400萬元，中央前瞻計畫補助7成、市府自籌3成，已採最小的碼頭面延伸方案，全案將報漁業署審核，若不需修正，最快5月動工，工期280天。

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