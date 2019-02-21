護家盟反同婚專法 王丹批：別再做台灣社會害群之馬

2019-02-21 20:26

〔即時新聞／綜合報導〕行政院院會今天通過「司法院釋字第748號解釋施行法」草案，規定年滿18歲的同性伴侶可以成立同性婚姻關係，卻引來反同婚團體「護家盟」不滿。中國民運人士王丹痛批，要護家盟別再做台灣社會的害群之馬。

護家盟今天發聲明指稱，同婚專法草案內容準用民法，等同認可同性關係為婚姻、破壞婚姻定義，行政院漠視公投結果。王丹在臉書回擊，護家盟口口聲聲說是為了國家和社會考慮，同志團體已經一再讓步，從民法退到專法，護家盟仍不依不饒，這就是蓄意製造社會對立、撕裂社會。

護家盟在聲明也表示，尊重包括同性戀者、同志族群等每個人，但反對同性關係法制化、同志運動推動的性解放文化。對此，王丹質疑，請問護家盟能拿得出任何一個同運組織正式發佈的「發動性解放文化」文件嗎？王丹認為，按照護家盟的邏輯，異性戀中有人殺人，就可以說「異性戀推動大屠殺運動」嗎？

王丹呼籲護家盟，你們不要再做台灣社會的害群之馬，「希望你們至少做人要有基本的誠實，停止造謠的行為。」

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