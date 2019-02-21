中彰投糖尿病比率高 營養師教你這樣吃就能減腰圍

2019-02-21 21:04

〔記者陳鳳麗／南投報導〕中研院調查發現中彰投是第二型糖尿病盛行最高地區，南投縣營養師公會也觀察到腰圍愈寬廣離糖尿病愈近，理事長廖美俞建議，預防之道就是先減腰圍，而飲食小撇步是調整食物吃的順序，先蔬菜再肉魚豆蛋，最後才吃全穀雜類糧類，採取高纖低脂飲食加上每天運動30分鐘，做到愈多愈能遠離糖尿病。

中彰投地區被中研院調查是最不愛運動，第二型糖尿病發生比率最高的，南投縣營養師公會趕在明天營養師節之前，告訴全縣民眾「南投縣營養師都在，有需要就找得到我們」，並且提供預防第二型糖尿病的幾個小撇步。

南投縣營養師公會理事長廖美俞說，第二型糖尿病是後天造成，有一半發生在肥胖者身上，因此控制體重是預防之道，而民眾觀測是否是高危險群，就先量腰圍，女生低於80公分，男生低於90公分就是安全數字，一旦超過就要提醒自己小心。

廖美俞說，高纖低脂飲食加上每天30分鐘運動是減重的方法，也是預防糖尿病的準則，若要減少吃下去的食物堆積成身上的肥肉，可調整食物吃下肚的順序。先吃蔬菜類，接著再吃肉魚豆蛋等蛋白質類，最後再吃澱粉類，最好是以五穀雜糧取代精製米麵類。

如果有在運動健身，運動營養師黃瀅芬則說，運動希望只長肌肉不增油，可以在運動後半小時內補充營養，建議吃蛋白質和低醣食物，高纖豆漿、地瓜是不錯的選擇。

團膳營養師楊麗安也說，蛋白質不只運動後需要補充，成長中的小朋友或青少年都需要，而老人家同樣是三餐都要有蛋白質，才不會造成肌少症。而吃素族群要有充足的蛋白質，大豆類外，也可在炒菜時加入菇類，菇類也有不錯的蛋白質。

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