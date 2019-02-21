醫病》緊身褲運動磨破皮 原來小陰唇肥大惹禍

2019-02-21 19:23

〔記者方志賢／高雄報導〕一名35歲婦女，天生小陰唇過於肥大，因易藏汙納垢，不僅常感染、散發異味，穿牛仔褲、緊身褲運動也會摩擦到破皮，但因私密處問題，羞於啟齒，日前終於鼓起勇氣就醫，接受小陰唇整形手術，才解決困擾多年的私密處隱疾。

高雄長庚婦產部婦科主任莊斐琪表示，女性朋友遇到私密處問題，過去常因為害羞，不敢向醫師諮詢，但近幾年觀念改變，愈來愈多女性開始關注，今年3月8日婦女節，高雄長庚舉辦「寶貝你的私密處」衛教關懷講座，安排專業女醫團隊與女性朋友一起私密對話。

莊斐琪說，女性的小陰唇過大，就如同男性包皮過長，因為不易清潔而常滋生細菌，飄散異味，且影響兩性關係，這名婦女則是到醫院接受子宮頸抹片檢查時，才鼓足勇氣說出多年來隱疾。

莊斐琪說，婦人事後接受自費小陰唇整形手術，利用二氧化碳（CO2）雷射，將過大的小陰唇切割修整，把兩片小陰唇變小、變得對稱，術後不僅衛生、功能等問題改善，連老公也稱讚她的私密處變美了。

高雄長庚婦產部、婦科舉辦的「寶貝你的私密處」，婦女節當天下午2點到4點20分，在高長兒童醫院6樓國際會議廳紅廳，講題包括「產後私密處恢復及熟女陰道保養」、「更年期及停經後泌尿生殖道萎縮症候群」、「婦女私密處的健康美學與探討」，報名電話07-7317123轉8203或8215，前40名可領精美禮物一份。

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