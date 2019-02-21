「蝴蝶」升級中颱！ 北台灣入夜大變天 週末低溫探12度

2019-02-21 19:31

〔即時新聞／綜合報導〕根據中央氣象局最新預報，今年第2號「蝴蝶」颱風已在今天下午5時增強為中度颱風，且強度仍在增強中，距離台灣仍有3500公里遠，預估侵台機率不高。氣象局也指出，今入夜後北部、東北部大變天，週末受到大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12至13度，提醒民眾做好禦寒措施。

根據氣象局最新預報，中颱「蝴蝶」今下午2時位置在鵝鑾鼻東南東方海面上，距離台灣超過3500公里遠，以時速21公里朝西北西前進，近中心最大風速每秒達到33公尺，七級風半徑150公里，十級風半徑50公里，強度仍持續增強，預估侵台機率不高。

氣象局也發布「天氣10日報」表示，今晚到明天（22日）清晨鋒面通過，中部以北及東北部轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，明天低溫更下探13度；週六、下週日（23日、24日）受大陸冷氣團影響，北台灣夜晚清晨低溫將下探12到13度，白天高溫也只有15到19度左右，中南部在週六晚起亦有局部短暫雨。

氣象局指出，下週一（25日）冷氣團減弱，北台灣氣溫稍回升，但各地早晚仍稍涼；降雨方面，華南雲雨區影響，除了北部及東半部地區仍有局部短暫雨外，中南部山區亦有局部短暫雨。

另外，下週二至下週三（26日至28日）水氣減少，僅東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。25日、26日東半部地區（含綠島、蘭嶼）及恆春半島易有長浪發生，提醒民眾多加注意；3月1日至3日台灣附近為偏南風環境，氣溫舒適至溫暖；東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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